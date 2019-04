Waarom kiest Transavia niet meer voor Vliegveld Eelde komende winter?

Hoe bepalen vliegmaatschappijen waar vandaan ze vliegen?"Wij zijn constant met maatschappijen in gesprek om ze te overtuigen dat het een goed idee is om vanaf Eelde te vliegen", zegt woordvoerder Bowy Odink. "Maar er spelen ook andere factoren."Social media hebben een steeds belangrijkere rol gekregen. "Hoeveel vragen ontvangen maatschappijen bijvoorbeeld over vluchten. Als er heel veel mensen in het noorden op social media aangeven dat ze een vlucht willen naar Gran Canaria, dan zullen maatschappijen daarover na gaan denken", aldus Odink.Daarnaast moet de vlucht ook goed in te passen zijn in het vluchtschema. "De startlocatie van toestellen die hier vertrekken is vaak Schiphol. Dan gaat een vliegtuig 's ochtends van Schiphol naar Gran Canaria en vliegt daarna terug naar Eelde. Van Eelde gaat het vliegtuig dan weer naar Gran Canaria en vanaf daar weer terug naar Schiphol. Maatschappijen gaan niet met een leeg vliegtuig van Schiphol naar Eelde om daar te starten met de vlucht. Dat is te duur".Het kan dus met het vluchtschema te maken hebben dat Transavia heeft besloten niet meer vanaf Eelde te vliegen. Volgens Odink is er nog een andere belangrijke factor in het spel, namelijk dat Transavia verwacht dat de markt iets terug gaat lopen komende winter. "TUI denkt daar dus anders over en neemt de vlucht over. Er zijn dus verschillende meningen over hoe de markt zich gaat ontwikkelen', besluit Odink.