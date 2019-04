Molukkers krijgen gelijk van rechter: theater moet viering toestaan

Als het theater de beslissing van de rechter niet nakomt, dan moet het een dwangsom van 250.000 euro betalen."Wij zijn erg blij met deze uitspraak en dat we deze traditie kunnen voortzetten", zegt John Wattilete, president in ballingschap van de RMS.De afgelopen tien jaar waren de Molukkers op 25 april altijd welkom in het congrescentrum van het theater, om daar stil te staan bij het uitroepen van de onafhankelijkheid van de Zuid-Molukse Republiek. Dat is dit jaar 69 jaar geleden.Volgens het theater schond de RMS afspraken en Orpheus zei geen vertrouwen meer in een goed verloop van het evenement te hebben. Daarop stapte de RMS naar de rechter.Volgens de RMS zijn er nauwelijks incidenten geweest de afgelopen jaren en de Molukkers snapten het besluit daarom ook niet. "Nu de rechter in ons voordeel heeft gesproken willen we de viering gewoon door laten gaan in het theater. We gaan nog wel in overleg, want de voorbereiding is niet ideaal geweest. Maar de intentie is om het gewoon door te laten gaan," zegt Wattilete.De herdenking in Apeldoorn wordt ieder jaar voorafgegaan door een motortocht naar het theater. Daarin reden altijd veel leden van de sinds vorig jaar verboden motorclub Satudarah mee.Het cultureel centrum en de gemeente Apeldoorn boden aan de organisatie van de herdenking te verplaatsen naar sportcentrum Omnisport, aan de rand van Apeldoorn, maar de RMS voelde daar niets voor.De Republiek der Zuid-Molukken riep op 25 april 1950 de onafhankelijkheid uit van Indonesië. Dat land, zelf net onafhankelijk geworden van Nederland, zag het afsplitsen van de Molukken niet zitten en greep hard in. De regering van de Zuid-Molukken verblijft sinds de executie van RMS-president Chris Soumokil in 1966 in ballingschap in Nederland.