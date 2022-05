Folk an de Gruppe winnaar waarderingsprijs Emmen

"Het is een geweldige bevestiging voor wat we doen en voor onze vrijwilligers." Een stralende Eric Blaauwe staat in de zaal van het Atlas Theater in Emmen. Het festival 'Folk an de Gruppe' wat hij met een grote groep vrijwilligers organiseert sleepte daar vanavond de waarderingsprijs van de gemeente Emmen in de wacht, meldt ZO!34 . "Het feit dat het een publieksprijs is maakt het alleen maar mooier."

Nog een beetje beduusd staat hij met een cheque ter waarde van duizend euro in zijn handen in de grote zaal van het theater. "We doen dit als vrijwilligersgroep al jaren met veel passie en dat je dan zo'n prijs wint is fantastisch." Het festival dat jaarlijks in Nieuw-Schoonebeek wordt gehouden is een echt dorpsfestival. "Iedereen uit het dorp, maar ook daarbuiten, kent het", legt Blaauwe uit. "Het is kleinschalig, maar daardoor heel sfeervol."

Een stukje mooier

De waarderingsprijs is een prijs van de gemeente Emmen voor initiatieven vanuit de samenleving. Het gaat om ideeën van inwoners die iets toe willen voegen in hun gemeente, dorp of wijk. Het is de derde keer dat de gemeente de prijs heeft uitgereikt. "Het is geweldig hoe actief de vele vrijwilligers in onze gemeente zijn. In veel verschillende vormen. Zij maken hun wijk, buurt of dorp een stukje mooier", aldus burgemeester Eric van Oosterhout.

Lastige keuze

Naast het festival waren er nog twee genomineerden die kans maakten op de prijs. 'Boerenkatjes', waarbij er een manier wordt gevonden om zwerfkatten tegen te gaan en het 'kei-monument' in Barger-Oosterveld grepen net mis. Volgens juryvoorzitter Wim Wessels waren de genomineerden zeer aan elkaar gewaagd.

"Alle drie voldeden ze volgens ons aan de voorwaarden en dan is het aan het publiek om te kiezen." De jury kiest elk jaar uit een grote hoeveelheid inzendingen de beste vier of vijf. "Die moeten aan een aantal eisen voldoen", legt Wessels uit. Zo moet het gaan om een idee vanuit inwoners, moet het binnen de gemeente Emmen worden uitgevoerd en is het een pre als het vooral gedragen wordt door vrijwilligers. "Daarnaast proberen we altijd een mix te maken tussen verschillende soorten initiatieven. Dit jaar zijn dat dan bijvoorbeeld cultuur en natuur."

Nadat de jury hun favorieten hebben gekozen is het aan de inwoners van de gemeente Emmen om hun stem uit te brengen. Dat deden ruim duizend mensen en Folk an de Gruppe was de duidelijke winnaar. "Dat mensen massaal op ons gestemd hebben, is heel bijzonder", benadrukt Blaauwe nogmaals.

Castreren van katten

July de Bie, de initiatiefneemster van de boerenkatjes, vindt het zonde dat ze niet gewonnen heeft. "Het geld is van harte welkom natuurlijk, daarmee kunnen we alleen maar meer katten helpen." Voor het tweede jaar op rij is het project genomineerd. "Wij helpen boeren met het verzorgen en het laten castreren van hun katten, om op die manier zwerfkatten te voorkomen", legt ze uit. "Het geld hadden we kunnen gebruiken om de wagen waarin we de katten opvangen te kunnen opknappen."