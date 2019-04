Drenthe viert 200 jaar militaire muziek

Majoor Botma is chef-dirigent en artistiek directeur van wat officieel de Koninklijke Militaire Kapel 'Johan Willem Friso' heet. De combinatie van die twee bestaat sinds 2005. De band met Assen en met het Noorden is sterk. "Het is gewoon hún kapel en dat zal ook altijd zo blijven. En dat vinden we ook helemaal niet erg", stelt Botma.Vrijdag 26 april treedt de KMK JWF op in De Nieuwe Kolk in Assen, met een speciaal programma vanwege de viering van 200 jaar Militaire Muziek in Nederland.Majoor Botma geeft een kleine geschiedenisles: "De Johan Willem Friso Kapel is echt het alleroudste orkest dat we kennen binnen de krijgsmacht", allemaal dankzij Koning Willem I. "Het is ontstaan in 1819. Zes jaar eerder, op 30 november 1813, landde Willem I op Scheveningen en in 1819 was de oprichting van de militaire orkesten (onderdeel van 17 regimenten) een feit."Botma vervolgt: "Die zeventien stafmuziekkorpsen waren hele kleine orkestjes, met een kapelmeester en zeventien muzikanten. De kapelmeester had de rang van onderadjudant, tegenwoordig is die behoorlijk opgewaardeerd, en de muzikanten waren gewoon soldaat en die zijn nu ook allemaal onderofficieren."De naam Johan Willem Friso Kapel is eigenlijk pas van veel later, majoor Botma: "In 1954 werd de naam stafmuziek veranderd in Johan Willem Friso Kapel. Daarvoor was het heel divers allemaal."De band tussen krijgsmacht en muziek gaat natuurlijk verder terug dan het 200-jarig jubileum dat dit jaar gevierd wordt, doceert majoor Botma: "Zo lang er legers zijn, is er ook militaire muziek. Dat komt voort uit de behoefte om boodschappen via signalen door te geven. Instrumenten die daar een grote rol in hebben gespeeld zijn de trompet, de fluit en de trommel. De langste traditie hebben de tamboers en pijpers, die bij alle krijgsmachtonderdelen bestonden, maar nu eigenlijk alleen nog voorkomen bij het onderdeel mariniers."Als je in de geschiedenis duikt, kom je volgens Botma leuke dingen tegen. Bijvoorbeeld dat de Turken een hele grote invloed hebben gehad op onze militaire muziek. Toen die in 1453 het Europese grondgebied binnentrokken, probeerde de westerse wereld ze op allerlei mogelijke manieren tegen te houden - en dat is ook gelukt. "Maar de invloed van de Turkse muziek was groot. Kijk naar slaginstrumenten zoals pauken, de grote trom, bekkens, en triangel, maar ook de schellenboom. Die zijn niet meer weg te denken uit onze huidige militaire muziek. Leuk detail natuurlijk."Typisch militair aan muziek zijn de marsen. De signalen, maar ook de koraalmuziek. Majoor Botma: "Op alle herdenkingsceremonies worden koralen gespeeld en bij het leggen van kransen, de bekendste is natuurlijk op 4 mei, bij de herdenking op de Dam. Marsmuziek is vooral bedoeld om de militairen monter te maken, het geeft ze kracht en regelmaat. En dan de signalen, in Nederland is de belangrijkste het Taptoe-signaal. Vooral niet te verwarren met de Last Post. Het Taptoe-signaal hoor je ook bij de herdenking op de Dam."Tijdens het concert dat de KMK JWF vrijdag 26 april speelt in De Nieuwe Kolk in Assen zal worden geput uit 200 jaar militaire muziekgeschiedenis. Overigens zal majoor Botma het concert tot zijn grote spijt niet meer zelf kunnen dirigeren. Hij is onlangs gevallen met z'n fiets en heeft onder meer een pees in zijn duim gescheurd. Collega en oud-dirigent van de KMK JWF Arnold Span neemt die avond het stokje van hem over.Op Eerste en Tweede Pinksterdag zendt TV Drenthe het concert van de KMK JWF van 26 april in de Nieuwe Kolk uit. Het hele gesprek met majoor Tijmen Botma is morgen te horen in het Radio Drenthe-programma Drenthe Toen van 14.00-16.00 uur. Daarna via uitzending gemist of de podcast van Drenthe Toen.