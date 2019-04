Vergeet Afrika: Drenthe heeft de 'Big Vief'!

Het idee komt van Rosa van der Kamp uit Culemborg. Vanuit haar opleiding werkte ze veel samen met de provincie Drenthe en het dorp Veenhuizen. "Drenthe heeft historisch gezien een grote agricultuur. De landbouwdieren zijn daar een belangrijk onderdeel van."Om die dieren een podium te geven heeft Rosa een 'fietssafari' georganiseerd. "Op de fiets kom je langs de unieke rassen van Drenthe". Zoals het Drents Heideschaap, de Nederlandse landgeit, het Drents hoen en de Groninger Blaarkop. "Ook wel de 'Polderpanda' genaamd", lacht Rosa." Dat komt door hun mooie zwarte ogen. "Ze zijn niet van origine Drents, maar omdat een ander Drents oerras de komst van hoog producerende melkrassen niet heeft overleefd, heeft de Groninger Blaarkop een plekje gekregen in de Big Vief."Het startpunt is in Veenhuizen bij restaurant Bitter&Zoet. De eerste dieren die gespot worden zijn de wolschapen. Kamerlid Erik Ziengs kijkt zijn ogen uit. "Misschien is zo'n fietssafari wel een beetje vergezocht, maar we willen toeristen telkens iets unieks bieden. Dan is zo'n Big Vief een leuke aanvulling."Het gezelschap vermaakt zich prima. De wollige schapen zien er schattig uit. "Maar dit soort ligt vanavond op jullie bord", legt Rosa uit. Want dat is wat ze vooral wil vertellen. "Het is natuurlijk leuk om kennis te maken met deze unieke dieren, maar ze hebben dringend hulp nodig om voort te kunnen bestaan. Als we producten van deze diersoorten kopen en consumeren, helpen we de bedreigde dieren te redden."