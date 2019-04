Vlogger Enzo Knol krijgt zijn een eigen munt

Johan Cruijff en Afrojack kregen al eerder een eigen munt. Knol is de eerste vlogger die deze eer te beurt valt. De YouTube-ster krijgt een gouden munt, een zilveren munt en een coincard, een soort kaartje met een munt erin.De belangstelling voor de munten is groot. "Ik kan er niet over uit dat de gouden munt binnen vijf minuten is uitverkocht", reageert Knol op Instagram. "Hij is zo ontzettend mooi geworden. De munt is van extreem hoge kwaliteit."Met de speciale munt kan overigens niet worden betaald in winkels. "Het is geen wettig betaalmiddel", benadrukt Knol.