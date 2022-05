Verdachten zwembadmoord blijven vast ondanks twijfels over kroongetuige

De drie familieleden die nog vastzitten op verdenking van het uitlokken van de moord op Jan Elzinga (40) in juli 2012, mogen nog niet naar huis. Dat heeft de rechtbank in Groningen beslist. De rechtbank vindt de zaak te ernstig.

Vorig jaar in juli arresteerde de politie de 60-jarige Cobie van der L. uit Roden, haar 42-jarige dochter Monique H. uit Hollandscheveld en 40-jarige broer Marcel H. uit Nieuw-Roden. Er was nieuw bewijs dat zij de moord op Jan Elzinga uit Marum mogelijk zouden hebben gemaakt. De verdenking is dat de drie bij Johan L. (57) uit Kampen het wapen kochten. L. werd vorig jaar ook opgepakt, maar zit inmiddels niet meer in voorarrest.

Moord bij zwembad

Elzinga werd in 2012 voor de ingang van het zwembad in Marum doodgeschoten. Direct daarna pakte de politie de schutter uit Zwolle op. Die bekende en zei dat hij dit in opdracht deed van Willem P., ook uit Kampen. Dit leverde hen samen 30.000 euro op. Ze kregen celstraffen van vijftien en twintig jaar opgelegd.

Direct na de moord kwamen de drie familieleden al als verdachten in beeld. Monique H. was destijds de vriendin van Elzinga en de drie zouden volgens de schutter achter de moord zitten. Er was toen te weinig bewijs voor een strafrechtelijke vervolging. Nieuwe, belastende verklaringen van de veroordeelde Willem P. waren de reden voor de aanhouding van de drie vorig jaar. Justitie ziet hem als kroongetuige en heeft hem daarom dertig procent strafkorting gegeven. P. loopt inmiddels vrij rond.

'Zaak brokkelt af'

De drie familieleden ontkennen met klem dat zij iets met de moord op Elzinga te maken hebben gehad. Volgens hen heeft kroongetuige P. het OM een loer gedraaid. Het bewijsmateriaal waarmee de man kwam, is gebakken lucht, zeiden hun advocaten. "De zaak brokkelt steeds meer af."

P. heeft jarenlang het dossier in zijn cel gehad en op basis daarvan "een mooi nieuw verhaal in elkaar kunnen draaien", aldus de advocaten. Daarnaast overhandigde hij twee telefoons en een simkaart met sms- en app-gesprekken, die hij vanuit de gevangenis zou hebben gevoerd met Marcel H. De telefoons zijn technisch onderzocht, maar daaruit blijkt dat meerdere antwoorden op de vragen, die P. aan de vermeende Marcel H. stuurde, al in concept klaar stonden.

Rechters twijfelen

Uit technisch onderzoek wordt niet duidelijk hoe dit kan. Er was in elk geval geen technisch mankement. "Dan komt het door menselijk handelen. De kroongetuige heeft met zichzelf geconverseerd", zeiden de advocaten. Het OM laat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) opnieuw hiernaar kijken. "Ook wij beginnen ernstig te twijfelen aan de authenticiteit van deze berichten", liet de rechter zich ontvallen.

Deze twijfels zijn echter nog niet zo sterk om de drie op voorhand al naar huis te sturen. Daarnaast wordt Marcel H. ook nog verdacht van het beïnvloeden van een getuige. Marcel zou op een cross-evenement in 2016 tegen deze man over de moord uit de school hebben geklapt. "Maar ik ben dat jaar helemaal niet op de cross geweest", zei H. Hem wordt verweten dat hij bij deze getuige verhaal haalde over diens verklaring.