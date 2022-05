Eelde krijgt nieuwe én duurzame brandweerkazerne; Vries en Zuidlaren volgen

Het heeft een tijd geduurd, maar vanavond is het startsein gegeven voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne in Eelde. Met de onthulling van het bouwbord is de bouw van de kazerne nu ook officieel kenbaar gemaakt, want er was al een start gemaakt. De fundering van de begane grond van de kazerne ligt er namelijk al.

Al jaren wordt er gesproken over een nieuwe kazerne, aangezien de oude aan de Burgemeester J.G. Legroweg niet meer aan de eisen van de huidige tijd voldoet. Toch wordt de oude pas gesloopt als de nieuwe klaar is. De kosten van de nieuwe kazerne zijn ruim een miljoen euro.

'Bijzonder dat het ernaast kan'

De nieuwe kazerne wordt pal naast het huidige pand gebouwd. Dat is volgens directeur Fred Heerink van de Veiligheidsregio Drenthe best bijzonder. "Het gebeurt bijna nooit dat er een plek is naast de huidige kazerne. De locatie van een kazerne wordt zorgvuldig gekozen, dat heeft met verschillende aspecten te maken. Normaal moeten we op zoek naar tijdelijk onderdak, maar in Eelde kan de brandweer in de huidige kazerne blijven, totdat het nieuwe pand klaar is."

De gemeente Tynaarlo helpt bij de bouw van de nieuwe kazerne. "De gemeente heeft de ruimte gegeven om te bouwen, ook in financieel opzicht. Er is een bijdrage gedaan en daarom kunnen we starten. Daarnaast is de brandweerpost ontzettend belangrijk voor de vrijwilligers van de brandweer. Het is hun thuis als ze terugkomen van een brand en daar kunnen napraten over wat er gebeurd is."

Roze brandweer

Heerink is in ieder geval blij dat het nieuwe pand niet de kleur rood bevat. "Rood is herkenbaar voor de brandweer, maar als je dit aan de buitenkant doet, kan het zijn dat het verkleurt en dan wordt alles roze. Niet heel mooi, maar misschien helpt dat wel om meer vrouwelijke vrijwilligers aan te trekken", zegt hij lachend.

Als alles meezit staat de nieuwe kazerne er in september. "Maar", zegt Heerink ,"je weet hoe het tegenwoordig gaat in de bouw: dan moet alles meezitten. Dus we gaan uit van het einde van dit jaar."

Ook Vries en Zuidlaren aan de beurt

De gemeente Tynaarlo, die ook eigenaar is van de huidige brandweerpost, heeft de ambitie om gemeentelijke gebouwen te verduurzamen. Een nieuwe kazerne bouwen is in dit geval de meest efficiënte en duurzame oplossing. Het nieuwe gebouw heeft dan ook geen gasaansluiting meer nodig.