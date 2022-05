Vandaag Inside vanaf maandag weer te zien, mét Johan Derksen

Vandaag Inside keert terug op televisie. Na een afwezigheid van ruim twee weken zal de dagelijkse meningenshow van Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen vanaf maandag weer op de buis zijn. Dat bevestigt Derksen aan het AD.

Nu pas blijkt dat de inwoner van Grolloo niet is opgestapt vanwege de mediarel, maar omdat het trio geen rugdekking kreeg van de Talpa-directie. Die plooien zijn nu glad gestreken. Derksen stapte vervolgens op en Genee en Van der Gijp verklaarden zich solidair. Intussen is er achter de schermen hard gewerkt aan de terugkeer van het programma, omdat het één van de best scorende programma's was op SBS6.

Onder vuur

Derksen kwam twee weken geleden vuur te liggen, nadat hij in het televisieprogramma vertelde dat hij in de jaren 70 een dronken en bewusteloze vrouw had gepenetreerd met een kaars. Zelf zei hij zich daarvoor te schamen, maar andere aanwezigen aan tafel reageerden er lachend op. Daarna brak er een storm van kritiek los. Een dag later nuanceerde Derksen zijn uitspraken en zei hij dat er geen sprake was van penetratie.

Reactie Talpa

Eerder zei Talpa-baas Paul Römer dat hij vooral de reacties op het kaarsenverhaal, het gelach aan tafel, in het programma "verbijsterend" vond. Volgens Römer wilde Talpa de mannen van Vandaag Inside de kans te bieden om tekst en uitleg te geven, nadat er commotie was ontstaan om de uitspraken. "Maar dat heeft niet goed uitgepakt. Die uitzending liep niet zoals we hadden gehoopt", bekent Römer nu.

Derksen legde vooral uit dat hij verkeerd begrepen was en nuanceerde zijn eigen anekdote. "De kern van het verhaal kwam niet naar voren. Namelijk dat er geen enkel tegenwicht werd geboden aan het verhaal van Johan en dat daardoor grote groepen in de Nederlandse samenleving zich geschoffeerd voelen. Dat kán in deze tijd niet meer. Oók niet in dit programma."

Talpa gaf sinds het besluit van de mannen om te stoppen bijna twee weken geleden geen enkele toelichting meer. Ook wilde Talpa niet bevestigen of het programma Vandaag Inside definitief stopt. De socialmediakanalen van Vandaag Inside zijn nog steeds in de lucht. Volgens Talpa deed het bedrijf dit "voor de fans".

Onderzoek

Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar wat er destijds daadwerkelijk is gebeurd. Een woordvoerster zegt desgevraagd dat ze daar nog niks over kan zeggen.