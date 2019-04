Drenthe Toen #31: Onderduikershol Anloo en Mans Tierelier

Schrijversduo Benjamins schreef een boek over het onderduikershol in Anloo. Het duo vertelt over de verhalen rond het onderduikershol en de totstandkoming van hun boek. Daarnaast komt Jans Polling langs om te vertellen over Mans Tierelier en wat er zo bijzonder is aan dit stukje radio-geschiedenis. Ook zijn we in Meppel vanwege een historisch schip en horen we Bertus ten Caat die voor het laatst praat over zijn geboortedorp Hollandscheveld.

Schrijversduo Jan Benjamins en Joke Benjamins-Palte schreef het boek. Het tweetal vertelt over obstakels en bijzonderheden tijdens de totstandkoming van het boek.Hoe werd vroeger omgegaan met openbaar dronkenschap? Aaldert kwam in oude kranten een paar voorvalletjes tegen.De verhalen van Mans Tierelier door Max Douwes zijn tijdloos, vindt Jans Polling. Polling praat met presentatrice Sophie Timmer over de verhalen en waarom het zo'n bijzonder stukje radio-geschiedenis is.Het historische pannenkoekenschip Liberté blijft behouden voor Meppel. Serge Vinkenvleugel is op de plek waar het schip komt te liggen en praat met eigenaar Jan Vrielink.Bevlogen Hollandschevelder Bertus ten Caat praat voor het laatst in Drenthe Toen over zijn woonplaats. Hij filmt, fotografeert en schrijft over zijn geboortegrond. Hij vertelt hoe dat allemaal begon.We doken in het RONO-archief voor een reportage over toerisme in onze provincie. Deze keer vanuit Hooghalen.Zoals iedere week sluiten we deze podcast af met een verhaal van Wiebe Kruijer. Robbert Oosting draagt voor uit het werk van de schrijver.Jan Benjamins -Joke Benjamins-Palte -Jans Polling -Jan Vrielink -Bertus ten Caat -Sophie Timmer