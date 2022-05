'Big Mac-ruzie' Meppel ontspoort in bewuste aanrijding

Bij een ruzie tussen klanten van de McDonald's in Meppel liepen de emoties zo hoog op dat het uitmondde in een bewuste aanrijding. Er is geen aangifte gedaan. De politie doet onderzoek naar het incident.

Op beelden is een ruzie tussen vier personen te zien in de drive-through van het fastfoodrestaurant. Meerdere keren wordt verwijtende taal naar elkaar geschreeuwd, tot een man in een rode jas voor een extreme oplossing kiest. Hij stapt in zijn auto, rijdt eerst achteruit en geeft vervolgens vol gas. Daarbij ramt hij de andere auto.