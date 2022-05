Lot inwoners Steenberger camping Panda Rosa nog onzeker

Onderzoek naar verschillende scenario's?

Er liggen dus meerdere scenario's op tafel, concludeert een aantal raadsleden. Geeft de raad het college een zak met geld om de camping op te kopen of krijgt een derde partij speelruimte om Panda Rosa nieuw leven in te blazen? Wat er gaat gebeuren is onduidelijk. "Wel moet de camping levensvatbaar zijn: het kan nooit de bedoeling zijn het voort te zetten als de situatie is zoals het nu is", zegt de wethouder doelend op het gedogen van de permanente bewoning.

Dan rest de vraag, wat gaat er gebeuren met de mensen die nu permanent wonen op Panda Rosa, waarvan sommigen daar door de gemeente zijn geplaatst. "Voor bewoners is het een situatie die de kern van hun bestaan raakt. Sommige mensen wonen er al jaren", meent Bertus Jan Epema van PvdA/GroenLinks. "De afgelopen maanden is er veelvuldig contact geweest met de raad en de bewoners. Veel fracties wilden meer tijd om over dit onderwerp te beslissen." Veel raadsleden zijn het met Epema eens: er moet zorgvuldig met deze kwestie omgegaan worden.

Onrust weghalen

Christien Stille van Lokaal Noordenveld benadrukt dat de onrust bij de bewoners weggehaald moet worden en de vragen beantwoord moeten worden. Voor de toekomst van de camping en ook voor de inwoners moet er niet alleen gekeken worden om het terug te geven aan de natuur, maar er moet onderzoek komen naar verschillende scenario's, meent Stille. "Er moet bijvoorbeeld gekeken worden of bewoners in een prikkelarme omgeving kunnen wonen."

Ook Lijst Groen Noordenveld is het daar mee eens. "Het sociale aspect is het allerbelangrijkste", meent raadslid Femke Wolthuis. "We moeten daar goed mee omgaan en kijken welke andere mogelijkheden er zijn. We moeten niets overhaast besluiten." Of dat onderzoek er komt, moet nog blijken.

Acceptatie

Sanne Cordes is samen met een groep bewoners aanwezig bij de raadsvergadering. Aandachtig luisteren de mensen mee. Voor de bewoonster voelt het alsof ze in een hoekje zijn gedrukt. "Er wordt al twintig jaar op Panda Rosa gewoond en nu wordt gezegd dat wij weg moeten uit onze dierbare woningen." Samen met haar vriend woont ze in een chalet op Panda Rosa in een prikkelarme omgeving. "Toen ik er de eerste keer kwam zei ik: ik wil hier nog niet dood gevonden worden. Nu woon ik er twee jaar en wil ik er absoluut niet meer weg", zegt ze.

Er wonen meer mensen die minder goed op andere plekken kunnen aarden, meent Cordes. Ze vertelt over een bewoner die sociale problemen heeft. "Hij heeft wat achterstand. Hij loopt in zijn onderbroek over de camping. Wij vinden dat hilarisch. Wij kunnen dat wel hebben en accepteren hem zoals hij is. Maar in een andere buurt zou hij gewoon weggepest worden. Bij ons kan hij wel gewoon zijn wie hij is."

Cordes hoopt in ieder geval dat ze met de anderen kan blijven op Panda Rosa. "Dat zou het meest ideaal zijn. Of op een andere locatie", roept ze snel. "Maar dat we in elk geval niet uit elkaar hoeven. Dat zou voor ons het allerbeste zijn."

Werk aan de winkel