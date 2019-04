Festival Veenhuizen krijgt tweede editie

“Hiermee laat de gemeente wel zien dat ze vertrouwen in het festival hebben," zegt bestuursvoorzitter Rineke Marwitz. De eerste editie vond vorig jaar in juli plaats. De aanleiding voor het festival was het succes van Het Pauperparadijs. “Vanaf de eerste editie was het al de bedoeling dat we er een meerjarig festival van zouden maken”.Net als vorig jaar is er weer klassieke muziek te horen op het festival. “Dit jaar proberen we jong talent erbij te betrekken.” In samenwerking met het Nederlands Blazers Ensemble worden er jonge muzikanten van bijvoorbeeld het conservatorium naar het festival gehaald.Het festival zal dit jaar niet meer alleen gebonden zijn aan het festivalterrein. “We proberen het dorp er nu ook meer bij te betrekken”, vertelt Marwitz. “We praten hiervoor met de kerken, de gevangenis en andere lokale ondernemingen.”Vorig jaar startte het Festival Veenhuizen in juli. Dit jaar zal het festival plaatsvinden in augustus. “In juli zijn natuurlijk al een heleboel festivals. Daarbij sluit het festival in augustus prima aan bij het nieuwe seizoen.”