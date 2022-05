Vrijspraak voor Hans O. in kofferbakmoordzaak

Hans O. uit Emmen is vrijgesproken van het doden van Ralf Meinema. Volgens de rechtbank is er te weinig bewijs dat O. (43) betrokken is bij de kofferbakmoord. Wel zijn er aanwijzingen voor, maar doorslaggevend bewijs ontbreekt volgens de rechtbank.

Meinema's lichaam werd op de vroege ochtend van 31 maart 2017 gevonden in de kofferbak van zijn klassieke Mercedes die half in het Stieltjeskanaal tussen Coevorden en Zandpol hing. Meinema bleek zwaar toegetakeld. Hij is meer dan zeven keer met een zwaar voorwerp op het hoofd geslagen, heeft ook vuistslagen gehad en had snijletsel in zijn gezicht en aan zijn handen. Hersenletsel is hem fataal geworden.

Onder meer omdat O. de avond voor zijn dood als laatste telefonisch contact met hem had, zijn DNA op Meinema's broekzak is gevonden en er een anonieme getuige is die bij justitie heeft verklaard dat hij Meinema de moord heeft horen bekennen, vond het Openbaar Ministerie dat er genoeg bewijs is tegen de Emmenaar. Het OM eiste vorige maand achttien jaar gevangenisstraf.