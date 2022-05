Oplossing voor vertrekkend huisarts Zwartemeer lijkt nabij

Er gloort licht aan de horizon voor Zwartemeer. Er lopen vergevorderde gesprekken met twee artsen die in een waarnemende (dus tijdelijke) rol het stokje voorlopig overnemen van huisarts Hans Douwes. De dorpsdokter meldde eind vorige maand dat hij per 1 juli stopt. Een opvolger is er vooralsnog niet.

Het nieuws zorgde voor enige onrust onder de 2800 patiënten die de praktijk rijk is. Kunnen we straks nog rekenen op huisartsenzorg, vroegen velen zich af. Zowel de lokale dorpsraad, verzekeraar Zilveren Kruis en Huisartsenzorg Drenthe (HZD) lieten weten aan een oplossing te werken.

Navraag bij laatstgenoemde leert dat die nabij lijkt. "Momenteel lopen er vergevorderde gesprekken met twee dokters die de praktijk in Zwartemeer na 1 juli tijdelijk op zich nemen", laat voorzitter Ron Wissink van de Raad van Bestuur weten. Over de identiteit van de twee artsen laat hij nog niets los, behalve dat een uit Drenthe komt en de ander van buiten Drenthe komt. "We weten voor bijna 90 procent zeker dat we de zorg op dezelfde locatie kan doorgaan."

Druk loopt op

Hoe lang beide artsen aanblijven is nog niet bekend. "We zetten in om ze zo lang mogelijk aan ons te binden, als alles rond is." De stip op de horizon is en blijft de praktijk over te dragen aan een vaste praktijkhouder.

In de tussentijd loopt de druk op omliggende praktijken op. Patiënten kloppen onder meer aan in Barger-Compascuum en Klazienaveen om zich daar te laten inschrijven. De HZD houdt wat dat betreft een vinger aan de pols. Wissink herhaalt de oproep die al eerder door de HZD en Zilveren Kruis is gedaan: blijft tot 1 juli bij de praktijk in Zwartemeer, want Wissink verwacht snel met een antwoord te komen. "We hopen begin juni met meer nieuws te kunnen brengen."

Dreigend tekort

Huisarts Douwes was naar eigen zeggen al een jaar lang op zoek naar een opvolger. Het is een probleem dat vaker voorkomt in Zuidoost-Drenthe, waar al jaren sprake is van een dreigend tekort aan huisartsen. Twee jaar geleden stopte dokter Geert Smit in Nieuw-Schoonebeek met zijn praktijk. Een twee jaar lange zoektocht naar een opvolger leverde niets op. Uiteindelijk nam de praktijk in buurdorp Schoonebeek het stokje over.

In 2020 is begonnen met het concept Veendokters in Barger-Compascuum nadat dokter Dit van der Wal met pensioen ging. Opnieuw was er niemand voorhanden die de praktijk over wou nemen. Huisartsenzorg Drenthe en verzekeraar Zilveren Kruis sloegen vervolgens de handen ineen met het project Veendokters. Dat behelst een mini-praktijk van nog geen vijftig vierkante meter met een minimum aan personeel in het dorpshart. Het contact tussen arts en patiënt loopt zoveel mogelijk rechtstreeks via telefoon of digitaal.

Periferie