Radio Drenthe-presentatrice Herma Stroetinga (75) overleden

Herma Stroetinga zat als 19-jarige al achter de microfoon toen de regionale omroep nog RONO heette. In 1963 begon ze haar journalistieke carrière voor de Regionale Omroep Noord en Oost. Later werd dat Radio Noord, waarvoor ze Drentstalige programma's maakte.Vanaf het begin van Radio Drenthe was ze betrokken bij de radioprogramma's. In de eerste jaren maakte ze het kinderprogramma Doerak, waarin ze in het Drents voorlas. Later ging ze Opmaot, het programma met lichtklassieke muziek op de zondag, presenteren. Daarnaast presenteerde ze onder meer D'r op Uit en Tussen Stoet en Koffie.Muziek, toneel en taal hadden haar speciale belangstelling. Ze regisseerde meer dan tachtig theatervoorstellingen, vooral operettes, maar ook openluchtspelen. Zo deed ze jarenlang regie bij operettevereniging ADO in Eelde-Paterswolde, bij 'Spek om Spinnen' in Nuis en in 2015 regisseerde ze het dorpsspektakel 'De Toren Sprek' in Vries. In 2016 nam ze afscheid van de operettevereniging. Spelers roemden haar prettige omgang, haar deskundigheid en haar bescheiden, onafhankelijke opstelling.Ze zette zich in voor de Drentse taal, onder meer als taolschulte voor de gemeente Tynaarlo bij het Huus van de Taol. Daar werd ze meester-voorlezer genoemd. Ook schreef ze een kinderboek, 'Het Hollebomenbos'.Voor haar inzet voor taal en cultuur werd Stroetinga, die in Paterswolde woonde, in 2013 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.Herma Stroetinga heeft zo lang mogelijk willen doorwerken. Op haar uitdrukkelijke verzoek zendt RTV Drenthe de geplande opname van haar programma ‘Opmaot’ zondag gewoon uit.Aankomende donderdag wordt in besloten kring afscheid genomen van Herma.