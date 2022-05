Zo werd Peelo opgeslokt door Assen

Geboren aan 'het zwarte weggie'

Nog zo'n echte Peeler is Tjitske Woud-Van Bon: "Een echte. Ik ben geboren aan het zwarte weggie, dat was een zijweg aan de doorgaande weg in Peelo. De meeste mensen kennen het omdat de ijsbaan daar is. Die is er nog steeds. En dat is heel bijzonder; zo'n grote, groene oppervlakte midden in een woonwijk."

Ze vertelt: "Assen hield in onze beleving op waar de stoep stopte: waar nu de Aldi is, aan het eind van de Groningerstraat. Daar begon het agrarisch gebied en had je de doorgaande weg van Assen naar Groningen, in de volksmond de Rijksweg, de Rijksstraatweg. De A28 kwam pas veel later. Er lagen gewoon zandpaden links en rechts en die hadden geen naam. Alle huizen in Peelo hadden als woonadres 'Peelo': Peelo 27 of Peelo 54 lagen een heel eind uit elkaar en om het gemakkelijker te maken werden die paden genoemd naar de boerderijen die eraan stonden: Bremerslaantje, Pieterslaantje... Eén was afwijkend, dat was de Marsdijk, de weg tussen Loon en Peelo. Als een van de eerste verhard, die weg had ook echt de naam Marsdijk, waar nu de woonwijk naar vernoemd is."

Het is ontzettend snel gegaan. In één mensenleven verdwenen tientallen boerderijen en verrees vanaf de jaren 70 een enorme woonwijk met nóg een woonwijk ernaast. Tjitske Woud-van Bon: "Eerst was er nog sprake van dat aan de andere kant van Assen nieuwbouw zou komen, maar om wat voor reden dan ook - politiek waarschijnlijk - kwam Peelo in beeld. Voor de boeren was dat wel een dingetje, want moest je nou nog verder gaan uitbreiden? Je zag de stad aankomen: er stonden opeens drie flats aan de rand van Assen. Dat was dus heel erg duidelijk: oei, Assen komt eraan."