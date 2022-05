't Nije Hemelriek krijgt foodtruck in zomer: 'Een win-winsituatie'

Wie in de zomermaanden een bezoek brengt aan 't Gasselterveld en 't Nije Hemelriek bij Gasselte, kan voor een hapje of drankje terecht bij de foodtruck van Siska Kanninga. Ze mag in juni, juli en augustus haar foodtruck in het recreatiegebied stallen.

Kanninga gaat zich ook bezighouden met de dagelijkse schoonmaak en het toezicht rondom de foodtruck. Dat was een van de eisen van Staatsbosbeheer om de foodtruck te mogen exploiteren. In de afgelopen jaren was het in de zomer vrij druk in het gebied, met onoverzichtelijkheid en troep tot gevolg. Als er continu een ondernemer aanwezig is om toezicht te houden, de veiligheid te waarborgen en de boel netjes te houden, zorgt dat volgens Staatsbosbeheer voor een win-winsituatie.

Op inschrijving

Met een laagdrempelige horecavoorziening gaat niet alleen een wens van veel bezoekers van de zwemplas in vervulling; ook hadden meerdere horecaondernemers al eens geïnformeerd naar de mogelijkheden om bij de zwemplas te mogen staan. Staatsbosbeheer bood hen de mogelijkheid om zich hiervoor in te schrijven. Zo kon de bos- en natuurbeheerder een goede afweging maken voor een exploitant die voldoet aan hun eisen.

Volgens Staatsbosbeheer hadden negen horecaondernemers zich ingeschreven om bij de zwemplas te mogen staan. "Dat gaat van een eenvoudige ijskar tot een uitgebreide kiosk op het strand. Wij hebben voor Wereldse Smaak van Siska Kanninga omdat zij de hoogste totaalscore had."

Criteria

Met die laatste opmerking doelt Staatsbosbeheer op drie criteria waar ondernemers aan moesten voldoen. Zo werd aan iedereen die zich inschreef gevraagd om een bijdrage te leveren aan de beheerkosten van het gebied, een bijdrage te leveren aan een aantrekkelijke recreatieomgeving voor inwoners en bij te dragen aan de regionale economie. Kanninga's concept kwam daarbij als beste uit de bus.

Wat Staatsbosbeheer vooral een sterk punt vond, was de wijze waarop zij de bewoners en de recreanten betrekt bij het schoonhouden van het strand en de plas. "Daar heeft zij verschillende ideeën voor die nog verder uitgewerkt moeten worden. Maar een van de voorbeelden waarmee ze kwam is ploggen. Dat is een combinatie van hardlopen en opruimen van zwerfafval."

Wachten op standplaats vergunning

Op dit moment wordt er nauw samengewerkt met Kanninga om een vergunning aan te vragen bij de gemeente Aa en Hunze. Als die rond is, mag ze met ingang van volgende maand op het terrein staan. Ze krijgt echter geen garantie dat ze na de zomer ook met haar foodtruck bij de zwemplassen mag staan. Bezoekers kunnen in Kanninga's foodtruck in ieder geval drankjes, ijsjes en borrelplanken halen. En dat allemaal met biologisch en lokaal voedsel. Want dat was ook een van de punten waarom zij gekozen is, zegt Staatsbosbeheer.