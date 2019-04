Man schiet met buks om indruk te maken op vrouw: boete geëist

De officier van justitie eist die straf. De rechter wil meer informatie over het wapen, om zeker te weten of dat verboden is. Ze stelt de zaak voor nader onderzoek uit.De Assenaar zat die avond in juni met een vriendin in de tuin. Het gesprek kwam op het kleiduivenschieten tijdens een bedrijfsuitje. De man bedacht zich dat hij nog een antieke buks in huis had. Hij demonstreerde het wapen en schoot zijn laatste patroon af op de tuinmuur. De buren belden vervolgens de politie.Wanneer de rechter uitspraak doet, is niet bekend.