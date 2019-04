Laagvliegroutes bij Lelystad Airport verdwijnen eerder

Lelystad Airport neemt in 2020 een aanzienlijk deel van de vluchten over van Schiphol. In de eerste jaren zullen de vliegtuigen laag over het oosten van het land vliegen. De toestellen vanaf Lelystad zitten anders het vliegverkeer rond Schiphol dwars. Een herindeling van het drukbezette luchtruim zal pas in 2023 gebeuren.Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur & Waterstaat) stelt nu een tussenoplossing voor, waardoor er twee jaar eerder al hoger mag worden gevlogen. Volgens de nieuwe regels mag er wel gevlogen worden over militair terrein en hoeft er minder rekening gehouden te worden met vliegverkeer van Schiphol.Dat staat in een brief die Van Nieuwenhuizen samen met staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) heeft aangeboden aan de Tweede Kamer.De laagvliegroutes zorgen voor veel protesten in de provincies die rond Flevoland liggen. Bewoners vrezen veel overlast van de vliegtuigen.Over het grensgebied van Drenthe en Friesland is ook een aanvliegroute ingetekend. Vliegtuigen komen daar op een hoogte van zo'n 1.600 tot 1.800 meter over heen. De opening van Lelystad Airport staat gepland voor 1 april 2020.