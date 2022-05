Jools Holland & His Rhythm & Blues Orchestra naar Bluesfestival Grolloo

Het Holland International Bluesfestival heeft Jools Holland & His Rythm & Blues Orchestra en de Amerikaanse formatie Vintage Trouble vastgelegd.

Daarmee heeft de organisatie de line-up van het festival rond. Jools Holland is bekend als presentator van het BBC-programma Later...with Jules Holland, maar is ook een bekend pianist.

In eerste instantie zou John Fogerty, de voormalige leadzanger van Creedence Clearwater Revival optreden op het festival. Hij blies zijn volledige Europese tour, en dus ook zijn komst naar Grolloo, af in verband met de oorlog in Oekraïne.