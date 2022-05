Politiebureau Meppel in de verkoop: 'Cellen zitten er nog in'

Heb je altijd al een politiebureau willen bezitten? Dat kan. Het politiebureau in Meppel staat te koop. De locatie staat al een jaar leeg, nu is het moment voor de politie om tot verkoop over te gaan.

In juni vorig jaar verhuisde de politie in Meppel naar een andere locatie. Het politiepersoneel heeft een nieuwe plek in het stadhuis in het centrum van de stad. Omdat de politieorganisatie opnieuw ingedeeld is werkten in Meppel nog maar 45 mensen. Daarvoor werd het oude politiebureau te groot.

Omdat de reorganisatie nog in volle gang is, wilde de politie aanvankelijk geen afscheid nemen van het pand. Veel afdelingen worden samengevoegd en de politie noemt het 'een lastige puzzel'. Soms is de huur op de ene locatie opgezegd, maar is de nieuwe locatie nog niet klaar.

Prijs onbekend

De politie wilde het gebouw in Meppel aanhouden als achtervang voor zo'n situatie. Nu de reorganisatie in een verder stadium komt is het pand nu echt overbodig en wordt het verkocht. Een prijs is niet genoemd: geïnteresseerden kunnen een bod doen bij de makelaar.

Het is een goede locatie in het centrum van Meppel. Toch verwacht consultant Hendrik van Arem van Cushman & Wakefield niet dat het storm zal lopen. "Het object is gebouwd voor een specifiek doel, wat gedateerd en heeft een uitdagende indeling. Modernisering is noodzakelijk."