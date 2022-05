Kabinet zet crisisnoodopvang in voor asielzoekers Ter Apel

Het kabinet heeft de Veiligheidsregio Groningen gevraagd om de crisisnoodopvang in te zetten voor mensen die in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel zitten.

Het is zo druk in Ter Apel dat het niet meer lukt om mensen op tijd over te brengen naar alternatieve locaties. Daardoor moesten in de nacht van dinsdag op woensdag mensen buiten slapen. Uiteindelijk hebben ze overnacht in wachtruimtes in het centrum. Er waren geen bedden voor hen.