Irritatie loopt op in politiek Meppel: 'Schijn wordt opgehouden'

"We zouden het dit keer toch samen doen?", klinkt het uit de politieke arena van Meppel. Daar zorgt de coalitievorming voor nodige frustratie bij de partijen die niet koersen op het college. Zij die straks in de oppositie lijken te belanden voelen zich buitengesloten en vinden de handelswijze 'niet modern'.

Op 16 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In gemeente Meppel kwam daaruit de lokale partij Sterk Meppel als grote winnaar uit de bus met zeven zetels. Die partij neemt nu ook de leiding bij het vormen van een nieuw college, en wil dat doen met de VVD en D66 . "Toegezegd is dat wij betrokken zouden worden", zegt Gert Stam van de Christenunie. "Als dit zo doorgaat beginnen we aan de nieuwe periode met een flinke achterstand. Mijn ervaring is dat dit de verhoudingen flink verstoort. Misschien hebben we wel een jaar nodig om daarvan te herstellen, terwijl we elk moment nodig hebben om samen problemen aan te pakken."

'Zagen we afgelopen vier jaar niks van'

Stam verwijst naar eerdere problemen rondom de coalitie in 2018. Toen was het Sterk Meppel dat vanuit de oppositie bezwaar aantekende omdat de coalitiepartijen te weinig overlegden met de oppositie. Na 2018 kwam Sterk Meppel zelf aan de knoppen. "En ze beloofden het helemaal anders te doen. Daar zagen we de afgelopen vier jaar niets van, en nu weer niet", zegt Stam.

"Het enige wat we krijgen zijn nietszeggende updates. Daarmee wordt de schijn opgehouden dat er contact is, maar er staat niets inhoudelijks in. Ik ben bang dat collegepartijen gaan bepalen hoe wij werken in Meppel. Dat vind ik onverstandig en niet van deze tijd."

Moed in de schoenen

Ook SP-leider Xander Topma is ontevreden. "We krijgen een paar kleine, nietzeggende berichtjes. Het is teleurstellend en een doodzonde, want nu maken we een valse start", zegt hij. Daarom ging er een brief naar Sterk Meppel met het verzoek om in gesprek te gaan. "Vlak daarna kwam het bericht dat het akkoord al is beklonken. Toen zakte alle moed mij in de schoenen. Er kan blijkbaar geen telefoontje van af."

"Het is belangrijk dat we dit samen doen", vervolgt Topma. Hij wil geen akkoord in de achterkamers, maar in de raadszaal waar iedereen het kan zien. "Dan kunnen we beslissingen maken, terwijl burgers kunnen zien hoe dat gaat. Het tegendeel is nu waar. We hebben geen idee wat voor besluit gemaakt wordt."

Mensen blij maken

Sterk Meppel-fractievoorzitter Eduard Annen vindt de reactie vanuit de oppositie jammer en voorbarig. Komende vrijdag houdt hij een presentatie van het nieuwe coalitieakoord met daarin de plannen die hij samen de komende vier jaar met de VVD en D66 wil realiseren. "We komen met een programma waar ze gelukkig van zullen worden", belooft Annen. "Uitgangspunten, afspraken en ambities. Er zit van alles in."