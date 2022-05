Gemeentelijke onderscheiding voor afzwaaiend wethouder Brink: 'Niet de baas, maar de verbinder'

Wethouder Joop Brink heeft vanavond de Zilveren Ster van Coevorden ontvangen. Tijdens een speciaal belegde raadsvergadering werd de afzwaaiende wethouder onderscheiden voor zijn bijzondere werk voor de samenleving van de gemeente Coevorden.

Burgemeester Renze Bergsma roemde Brink rondom de uitreiking van de onderscheiding vanwege zijn langetermijnblik: "Joop keek graag verder dan de huidige bestuursperiode om daarmee een bijdrage te leveren aan de toekomst van de volgende generatie", zo memoreerde hij. Ook noemde Bergsma de onderscheiding 'leuk én verdiend'.

"Joop weet mensen te binden en te overtuigen en is een fijne collega om mee samen te werken. Zijn levensbeschouwingen aan de grote, gele tafel zullen gemist worden", ging de burgemeester verder. Dat Brink het wethouderschap in zijn ogen op een goede manier invulde, bracht Bergsma ook duidelijk onder woorden: "Als het wethouderschap nog uitgevonden zou moeten worden, dan was dat goed besteed aan Joop Brink."

Sport en preventie

Zijn collega's hebben Brink voor de onderscheiding voorgedragen vanwege zijn inzet op het gebied van sport en preventie. Door Brinks inzet is het lokale sport- en preventieakkoord 'Gezond Coevorden' namelijk tot stand gekomen, omschreven ze. Daarmee is de basis gelegd voor een gezonde gemeente Coevorden, zijn er buurtsportcoaches gekomen en is de privatisering en kwaliteitsimpuls voor buitensportaccommodaties ingezet. En dat niet alleen binnen de Coevorder gemeentegrenzen.

"Werk buiten de gemeente hoort ook bij het werk van een wethouder, alleen niet iedereen doet dat in gelijke mate", zegt woordvoerder Gert de Groot van de gemeente. Brink vindt het belangrijk dat zijn werk niet lokaal bleef, maar ook doorgezet zou worden in de hele provincie. Een goed voorbeeld daarvan is zijn bijdrage aan het meerjarenprogramma 'Drenthe Samen Gezond in Beweging'. Daardoor is sport en preventie in de hele provincie een speerpunt geworden en daar is hij naar eigen zeggen trots op.

Van wethouder naar raadslid

Brink zette zich in totaal acht jaar in als wethouder voor de gemeente Coevorden, een periode waar na vanavond een einde aan komt. Wethouder wil Brink niet meer zijn, maar als raadslid van de PvdA zal hij de komende vier jaren nog wel onderdeel zijn van de Coevorder gemeenteraad.