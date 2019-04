Gemeente Assen moet burgemeester Out een maand missen

"Anderhalf jaar geleden, nadat ik m'n heup gebroken had, bedacht ik me dat je altijd alles wel kan uitstellen totdat je oud bent. Maar als je écht iets heel graag wil, moet je dat ook gaan realiseren en ik dat ga ik nu doen", vertelt Out.De burgemeester heeft inmiddels al 4.500 trainingskilometers op de teller staan. Maar dat zal ook nodig zijn. Want het worden pittige dagen in Amerika. "Het is gemiddeld 180 kilometer per dag. Dus als je daar een keer 140 rijdt denk je: dit is een kort ritje. Terwijl ik nu denk: dat is best ver. Acht etappes gaan over meer dan 200 kilometer. En er is één etappe van maar liefst 239 kilometer", verklaart Out.Tot z'n tweeëntwintigste reed de burgemeester wedstrijden Maar na knieproblemen zette hij z'n fiets voor tien jaar aan de kant. Die tijd ligt alweer ver achter hem. In de plaatselijke trainingsgroepjes is hij een gevreesd hardrijder. In 2015 werd hij Nederlands Kampioen bij de burgemeesters.Maar de droom om Amerika van 'coast to coast' te doorkruisen zit al zes jaar in z'n hoofd. "Een vriend van mij heeft het zes jaar geleden ook gedaan. Toen dacht ik: dat wil ik ook. Het lijkt me heel bijzonder om zo een land te ervaren. Het lijkt me ook supertof om een maand lang alleen met sport bezig te zijn. Het is echt een ritme van slapen, fietsen en eten. En dat 31 keer"Out gaat op pad met zes andere renners die hij nog niet kent. Het gaat om vijf Amerikanen en één Noor. Komende vrijdag zullen ze elkaar voor het eerst in levende lijve treffen. "Het lijkt me heel bijzonder dat je heel intensief allemaal met je eigen droom bezig bent en zo ook heel intensief contact met die groep gaat krijgen", aldus Out. De groep wordt ondersteund door vier begeleiders die onderweg zorgen voor het verplaatsen van de bagage en eten en drinken.Buiten het fysieke gedeelte is het ook een mentale uitdaging. Zo is er bijvoorbeeld een etappe waarbij de groep 180 kilometer rechtdoor moet fietsen. Al met al doorkruisen ze vijf tijdzones. En daarnaast zal de temperatuur ook sterk wisselen. Van de snikhete woestijn tot de sneeuw op de Rocky Mountains. Alles komt voorbij.Aanstaande donderdag stapt de burgemeester op het vliegtuig. Op 1 juni meldt hij zich weer op het gemeentehuis van Assen. Tot die tijd neemt loco-burgemeester Harmke Vlieg de honneurs waar. "Ik kijk er niet tegenop. Ik ben er klaar voor en ik heb er vooral heel veel zin in", besluit Out.