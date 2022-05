Lintje voor Jan Roelof Vos uit Eexterveen

Jan Roelof Vos uit Eexterveen heeft vanavond een koninklijke onderscheiding in ontvangst mogen nemen. Vos krijgt het lintje voor zijn inzet voor de leefbaarheid in het dorp.

Hij stond onder meer aan de wieg van Dorpsbelangen Eexterveen en is daar sinds 2014 ook voorzitter van. In die hoedanigheid zette Vos zich in voor de komst van starters- en levensloopbestendige woningen.