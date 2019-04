Ondernemen in Drenthe: 'Vrouwelijke ondernemers mogen zich wel wat meer profileren'

In De Nieuwe Kolk in Assen staan hoge tafels met twee stoelen. Daarachter een lichtbak waar je als bedrijf reclame op kan hangen. En dat is het dan. De rest moet je zelf doen. Cabaretier Jandino Asporaat opent de bijeenkomst. "Blijf je eigen ding doen en zorg voor persoonlijk contact", zo is zijn boodschap.Een bont gezelschap is er te vinden op de vloer. Bij de stands vooral mannen. Waar zijn toch de vrouwen in de top van het Drentse bedrijfsleven? "Misschien dat ze zich minder profileren", vertelt Wietske Kerkstra. Ze is eigenaar van uitzendbureau Doubble U uit de stad Groningen. Ze staat te praten bij de stand van advocaat Marion Arends van LM Advocaten.Er is wel degelijk een verschil tussen mannen en vrouwen in zaken. "Vrouwen hebben meer empathisch vermogen dan mannen. Bovendien zijn wij beter dan mannen in time management. Wij vullen onze agenda's zelf", volgens Kerkstra. En dan is er nog iets anders volgens Marion Arends. "Vrouwen zijn wat bescheidener en zetten zich niet zo snel op de voorgrond. Dat is helemaal niet nodig."De businessclub Dutch Grand Prix Assen krijgt een vervolg. Ook al komt de Formule 1 mogelijk niet naar het TT Circuit in Assen. De club bestaat uit 176 ondernemers uit Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel die elk duizend euro in de pot hebben gedaan. Het doel: Assen promoten als plek voor de Formule 1 met Max Verstappen en zorgen dat het circus naar het Noorden komt. Vooralsnog lijkt Zandvoort de beste papieren te hebben. Maar Drenthe moet zich volgens de club wat meer promoten als provincie met een topcircuit. Beter dan die van Zandvoort.De onderlinge verbondenheid van de deelnemende ondernemers is zo groot volgens voorzitter Hanneke Bruggeman dat ze eigenlijk niet kunnen stoppen. "We gaan met elkaar in overleg om te kijken hoe we dit vast kunnen houden om Noord Nederland op de kaart te blijven zetten."In Ondernemen in Drenthe op TV Drenthe zijn de volledige interviews te zien. Het programma is op tv te zien na het regionale nieuws. En anders online.