Meten=Weten doet vervolgonderzoek naar verspreiding bestrijdingsmiddelen

Meten=Weten, een stichting die zich sterk maakt voor een gezonde leefomgeving zonder bestrijdingsmiddelen, start een vervolgonderzoek om de verspreiding van bestrijdingsmiddelen in natuur en woonomgeving beter in kaart te brengen. De stichting gebruikt daarvoor een donatie van 40.000 euro van de filantropische instelling Fred-Foundation.

Verder worden er monsters genomen van vegetatie en ecologisch verbouwde gewassen uit particuliere tuinen. Ook worden bloemenstroken langs akkerranden van intensieve teelten onderzocht. Dit om inzicht te krijgen in de hoeveelheid pesticiden die door drift, verwaaiing en opname uit de bodem in de bloemen terecht is gekomen. Ook wordt gekeken naar risico's voor insecten.

Meten=Weten is een burgerinitiatief dat begon in 2018 uit zorg van omwonenden over de hoeveelheid pesticiden die in de bollen- en lelieteelt in de gemeente Westerveld gebruikt worden.