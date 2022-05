Rode Kruis zet tenten op in Ter Apel voor crisisnoodopvang

Het Rode Kruis heeft vanavond tenten geplaatst bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, zodat asielzoekers kunnen worden opgevangen. De hulporganisatie houdt er rekening mee dat er woensdagavond voor zo'n tweehonderd mensen geen plek meer is, zegt directeur Marieke van Schaik.

Staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel en Migratie heeft Veiligheidsregio Groningen vanwege de drukte in Ter Apel gevraagd om de crisisnoodopvang in te zetten. Het is er zo druk, dat het niet meer lukt om mensen op tijd over te brengen naar alternatieve locaties. Met de crisisopvang worden mensen ondergebracht in bijvoorbeeld sporthallen.