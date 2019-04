Einde tijdperk café 'De Molle' in Hollandscheveld

Maar die sluiting gaat hun 18-jarige kleinzoon Dave aan het hart. Hij neemt 'De Molle', zoals het in de volksmond heet, over van zijn opa en oma.“Ze zijn natuurlijk al over de zeventig. Het is jammer dat het stopt, maar ik gun ze ook hun welverdiende pensioen. En voor mij is het een uitgelezen kans om de zaak over te nemen!" Dave is de samenwerking aangegaan met andere investeerders die het pand, waarin ook verschillende zalen zijn gevestigd, overnemen. “De twee broers die het pand hebben gekocht kende ik toevallig al via mijn vader. Ze wisten dat ik wel interesse zou hebben in het café.”Het bejaarde echtpaar woont nu nog boven het café. Kleinzoon Dave stond als kleine jongen al glazen te spoelen achter de bar. “Later stuurde hij opa en oma ook wel eens naar boven om thee te drinken. Hij runde dan voor enige tijd het café”, vertelt moeder Wollita Mol.Dave gaat nog niet te veel investeren in het dorpscafé. "De vitrages gaan eruit en misschien wat nieuwe lakens op de tafels, maar verder moet het vooral wel een bruine kroeg blijven."