Coevorden heet viertal wethouders welkom; woonplaatsdiscussie zorgt voor ongemak

Het nieuwe college van de gemeente Coevorden is vanavond beëdigd. Met Bea Meppelink-De Jager (BBC2014) en Joop Slomp (PvdA), die zijn collega Joop Brink vervangt, maken twee nieuwe namen hun opwachting. Steven Stegen (BBC2014) en Jeroen Huizing (CDA) waren in de vorige termijn ook al wethouder. Daardoor is er één wethouder meer dan voorheen. Volgens het college is dat handig omdat lastige dossiers zo meer aandacht krijgen.

Ook geven vier wethouders meer ruimte om de gemeente in de kijker te spelen bij de provincie, motiveert het college. "Extra geld of subsidie levert dat niet meteen op, maar wel herkenbaarheid en erkenning", vertelde wethouder Steven Stegen eerder.

Wonen buiten gemeente Coevorden

Stegen was zelf ook een agendapunt. De wethouder woont namelijk in Tweede Exloërmond en niet in de gemeente Coevorden, terwijl dit eigenlijk een vereiste is. De raad moest dan ook goedkeuren of hij in zijn huidige woonplaats mag blijven wonen. "In de wet staat dat woonplaatsontheffing alleen kan worden toegepast bij speciale omstandigheden," zegt PAC-raadslid Jerry Stoker. "Voorgaande jaren was het nog te begrijpen, want hij viel halverwege de periode in. Maar nu? We zijn benieuwd naar zijn beweegredenen."

Namens BBC2014 geeft fractievoorzitter Henk Mulder aan dat een huis vinden voor iedereen lastig is in deze tijd. "Daarnaast woont dertig tot veertig procent van de wethouders niet in eigen gemeente. Die keuze wordt gemaakt om kwaliteit in huis te halen. Dus wij hebben hier zeker geen problemen mee", zo zei hij over zijn partijgenoot

Wethouder Stegen was ietwat verbaasd en liet ontvallen niet voorbereid te zijn op de vraagstelling en gaf aan zich hier ongemakkelijk bij te voelen. "Ik ben in Coevorden geboren en opgegroeid en voel mij verbonden met deze gemeente. De reden dat ik niet verhuis is privé: de hobby van onze familie is het houden van paarden en dat maakt het onmogelijk om te verhuizen." Uiteindelijk besliste de raad om Stegen ook dit jaar in Tweede Exloërmond te laten wonen.

Gewoon Doen

De PvdA, BBC2014 en CDA maakten daarnaast het coalitieakoord voor de komende vier bekend. Het beleidsstuk luistert naar de naam 'Gewoon Doen', omdat de komende vier jaren volgens het college in het teken van uitvoering zullen staan. "De visies hebben we afgelopen jaren al besproken en vastgelegd, nu is het tijd om de handen uit de mouwen te steken. We gaan het gewoon doen en dat doen we samen", liet Mulder (BBC2014) weten.