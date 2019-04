Faunabescherming: De vos klakkeloos de schuld geven is twijfelachtig

De Faunabescherming is hier op tegen en stapte vandaag naar de bestuursrechter in Groningen. De Faunabescherming vindt dat de boeren andere maatregelen moeten nemen en vroeg de rechter het besluit van Gedeputeerde Staten te vernietigen.De vossen zouden onder meer de nachthokken insluipen en daarbij tientallen dieren hebben gedood. De ontheffing maakt het mogelijk 's nachts met behulp van lichtbakken op vossen te jagen rondom de kippenbedrijven.De Faunabescherming wenst een andere, meer bevredigende oplossing, dan afschot van vossen. De boeren zouden kunnen investeren in een hek van 1.20 hoog, aangevuld met gaas en schrikdraad. Dat zou effectiever zijn om de vos bij de kippen weg te houden.Daarnaast twijfelt de natuurorganisatie eraan of er zoveel gevaar dreigt voor de kippen. "En of het wel de vos is, die zorgt voor dood- en verderf rond de uitloopvelden waar de kippen rondscharrelen." Cijfers over de schuld van enkel de vos, kloppen niet, zei Harm Niesen als woordvoerder van De Faunabescherming."Vossen zijn in Nederland helemaal onbeschermd. In feite mogen vossen het hele jaar door op alle mogelijke manieren bestreden worden. Omdat ze schade zouden maken. Nu willen deze kippenboeren ook nog dat er 's nachts op de dieren geschoten mag worden met een lichtbank. Maar in de nacht zouden alle kippen in het hok moeten zitten, maar dat gebeurt niet altijd", vervolgt Niesen. "Een aantal kippen krijgt men niet in het hok, en die lopen het risico.Maar de vos klakkeloos de schuld geven vindt Niesen twijfelachtig. "Ook ratten, bunzingen en andere rovers grijpen kippen. Het is niet gezegd dat de vos dat gedaan heeft."In de praktijk blijkt dat niet alle boeren niet alle kippen 's nachts binnenshuis krijgen. Een hek met een gespannen draad aan de onderkant en een reep draad aan de bovenkant zou er voor kunnen zorgen dat een vos er niet onderdoor of overheen kan, zei Niesen.De bestuursrechter doet binnen zes weken uitspraak.