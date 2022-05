Campinggebouw in Eext brandt volledig af, politie doet onderzoek

Bij de brand is asbest vrijgekomen. "Het zat in een kleine overkapping van de aanbouw", legt Bloem uit. "Daar hebben we procedures voor opgestart om dat probleem op te lossen."

De politie geeft aan dat bandstichting niet uitgesloten is. "De oorzaak is nog onduidelijk, daarom gaan we hier onderzoek naar doen. We zoeken getuigen, we doen buurtonderzoek, en als het straks gestopt is met smeulen gaan we ook forensisch onderzoek doen", laat een politiewoordvoerder weten.