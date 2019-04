Spoortunnel Coevorden: 800 ton beton op z'n plek schuiven

De betonnen tunnelbak van 800 ton is al klaar. Hij moet alleen nog naar de juiste plek. En dat is met dat zware ding een precisieklusje. De dertig meter die de bak af moet leggen gaat met tien meter per uur. Dat zal in de nacht van zaterdag op zondag gebeuren.Voor het op z'n plek schuiven van de tunnel moeten de sporen worden afgebroken. Inclusief alles wat er onder ligt. Zodra de tunnelbak op z'n plek ligt wordt alles in omgekeerde volgorde er weer bovenop gebouwd.Zo komt de voetgangers- en fietserstunnel eruit te zien: Breed en aan beide kanten met hellingbanen. Dus ook voor scootmobielen en kinderwagens goed toegankelijk. Uiteraard is de tunnel handig voor het station en treinreizigers, maar het is vooral bedoeld om twee delen van Coevorden beter met elkaar te verbinden: De Holwert en het centrum. Door de aanleg van de tunnel gaan ook andere delen van het stationsgebied op de schop . Het emplacement met alle goederensporen is inmiddels opgeruimd. Die sporen waren tot 2017 nodig voor de goederentreinen van de Bentheimer Eisenbahn naar de Euroterminal. Maar sinds de nieuwe spoorbrug klaar is, kunnen goederentreinen rechtstreeks naar het Europark rijden.De werkzaamheden zijn op twee manieren live te volgen: op de tribune bij de bouwlocatie. De tribune staat bij de voormalige Van Gent en Loos goederenloods. Dit is via een livestream te volgen.Door de werkzaamheden rijden er van zaterdag 20 tot en met maandag 22 april geen treinen tussen Emmen en Mariënberg. Tussen die plaatsen rijden stop- en snelbussen. Tussen Mariënberg en Zwolle rijden de treinen wel.