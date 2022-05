Wat vind jij: Nederland moet snel zoeken naar menswaardige opvang voor asielzoekers

Het Rode Kruis heeft gisteravond bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel tenten opgezet om asielzoekers in op te vangen. De hulporganisatie hield er rekening mee dat er woensdagavond voor zo'n tweehonderd mensen geen plek meer zou zijn, maar uiteindelijk leek het erop dat niemand in de tenten hoefde te slapen.

Rode Kruis-directeur Marieke van Schaik sprak desondanks van "een absoluut dieptepunt".

Gisteravond laat werd duidelijk dat de Veiligheidsregio Groningen noodopvang voor honderd mensen heeft geregeld in Heerenveen. Het Rode Kruis bracht die mensen met bussen daarnaartoe. De organisatie verwachtte dat honderd andere mensen waar geen plek meer voor is de nacht zullen doorbrengen in de hal van het aanmeldcentrum.

Volgens het Rode Kruis is de situatie in het overvolle aanmeldcentrum "beneden elk humanitair peil en ronduit onacceptabel". In de nacht van dinsdag op woensdag moesten mensen buiten slapen omdat er geen plek meer was. Uiteindelijk hebben ze overnacht in wachtruimtes in het centrum.

Menswaardig

Van der Burg zei woensdag te verwachten dat het ernstige tekort aan plekken in Ter Apel nog bijna een week aanhoudt. Het COA verwacht dat er de komende tijd zo'n tweehonderd asielzoekers per dag naar het aanmeldcentrum komen.