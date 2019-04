'Als je het aan de stok kreeg met Herma Stroetinga, dan lag het aan jezelf'

"Ze was met hart en ziel verbonden aan de regionale omroep. Ze is 55 jaar geleden begonnen bij de RONO, de voorloper van Radio Drenthe. Ze werd als 19-jarige benaderd om liedjes te maken voor een kinderprogramma. Ze werd toen ook gevraagd om verhaaltjes te schrijven en die voor te lezen aan kinderen," zo zegt Koops."De laatste jaren was ze met hart en ziel betrokken bij het programma Opmaot, op zondagochtend. Het bijzondere is dat ze, terwijl ze al doodziek was, nog is doorgegaan met dat programma, ook al was ze de laatste maanden niet meer in staat om naar de studio te komen. Ze was zo gedreven met dat programma bezig en ze vond dat zo mooi en waardevol dat het bij haar thuis werd opgenomen in samenwerking met de technici van Radio Drenthe", aldus Koops."Herma was voor mij belangrijk. Ik had heel plezierig contact met haar. We zaten soms langdurig met elkaar in het Drents te praten over andere dingen dan het radiowerk. Daar namen we gewoon de tijd voor", besluit Koops."Herma was een schat van een mens. Als je met haar te maken hebt gehad en je kreeg het aan de stok met haar, dan lag het aan jezelf." Het was volgens collega-presentator Jans Polling een zeer aimabele vrouw. "In 1989, toen Radio Drenthe net bestond, heb ik een jaar lang een familieprogramma met haar gemaakt op de zondagochtend. Toen is ze begonnen met haar verhalen, bijvoorbeeld die van het Hollebomenbos", zegt Polling."Ze kon ontzettend veel, maar liep daar niet mee te koop. Zij regisseerde met evenveel gemak een operettegezelschap, als dat ze verhaaltjes bedacht, voorlas en schreef. Ze was ook heel muzikaal. Maar ze had helemaal niet zoiets van: 'kijk mij nou eens'. Ze wist wat ze kon en dat deed ze," besluit Polling.