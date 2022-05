Chaotische ochtendspits op A28, kilometerslange files

Op verschillende plekken is vanochtend het verkeer vast komen te staan op de A28. Tussen De Wijk en Ommen staat ruim twintig kilometer file, bij Assen is door een gekantelde vrachtwagen het verkeer in beide richtingen vast komen te staan.

Een vrachtwagen met pech is de oorzaak van de file tussen De Wijk en afrit Ommen.

Ongeluk bij Assen

Op de A28 bij Assen is een vrachtwagen door de vangrail geschoten en gekanteld. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk, mogelijk verloor de chauffeur de controle over het stuur na een klapband. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt.

De vrachtwagen belandde in de middenberm en versperde de weg in beide richtingen. Door het ongeluk is er een file ontstaan op de snelweg. Tussen Zwolle en Groningen staat het verkeer richting het Noorden stil ter hoogte van Assen, een rijstrook is open.

Tot halverwege de middag werkzaamheden

In tegengestelde richting is ook een rijstrook open, rond 08.00 uur stond daar ruim vier kilometer file. Rijkswaterstaat heeft een omleidingsroute ingesteld. Verkeer werd via de A7 naar Drachten gestuurd, maar daar staat een vrachtwagen met pech. "Dat levert dusdanig veel vertraging op, dat we de omleiding aanpassen: niet via de A7 en A32, maar via de A7, A6 en N50", meldt Rijkswaterstaat.