Nog uren werk aan A28 nadat vrachtwagen kantelt bij Assen

Rijkswaterstaat verwacht nog tot 17.00 uur bezig te zijn met werkzaamheden op de A28 bij Assen. Vanochtend belandde daar een vrachtwagen op zijn zijkant, waardoor de snelweg in beide richtingen grotendeels werd afgesloten.

De bergingswerkzaamheden zijn nog in volle gang, meldt Rijkswaterstaat. Door de werkzaamheden zijn meerdere rijstroken afgesloten. In de richting van Groningen werd de weg vanmorgen zelfs tijdelijk volledig afgesloten, om de vrachtwagen te bergen.

Chaotische ochtend

Op verschillende plekken is vanochtend het verkeer vast komen te staan op de A28. Tussen De Wijk en Ommen stond ruim twintig kilometer file.

Een vrachtwagen met pech was daar de oorzaak van. Inmiddels is de weg daar weer vrij.

Ongeluk bij Assen

Op de A28 bij Assen schoot een vrachtwagen door de vangrail en kantelde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk, mogelijk verloor de chauffeur de controle over het stuur na een klapband. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt.

De vrachtwagen belandde in de middenberm en versperde de weg in beide richtingen. Door het ongeluk is er een file ontstaan op de snelweg.

Omleiding