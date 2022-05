Emmense Chanine op zoek naar hulp voor moeder en oma van gevluchte Olesia

Nijmeijer was overrompeld door de steun en donaties. "Ik heb zoveel positieve reacties gekregen toen en er zijn zoveel spullen geleverd, op een gegeven moment stond de schuur tot de nok toe vol met kleding", lacht ze. "Daar hebben we zoveel mensen mee kunnen helpen." De kleding die Chanine niet nodig had, is allemaal overgebracht naar het Leger des Heils, waar deze aan andere Oekraïense vluchtelingen is uitgedeeld.

Nadat het eerste Oekraïense gezin was vertrokken, wilde de Emmense graag weer wat doen voor vluchtelingen. Het liefst voor een moeder met een klein kind, zoals ze in eerste instantie had bedacht. Want dat gezin van vier in maart, dat was eigenlijk ook niet helemaal de bedoeling. "Ik heb voor die dames een goed onderkomen gevonden en dacht: ik neem even rust. Maar toen begon het toch te kriebelen om weer iemand in huis te nemen." Dit keer dus wel voor moeder en kind.