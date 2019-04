Grolloo hofleverancier bij WK zijspannen

"Ik ben door de familie Streuer in Grolloo komen wonen", zegt Kees Endeveld. Hij heeft verkering met de zus van Bennie Streuer. Dat is dus de dochter dus van tweevoudig wereldkampioen Egbert Streuer. "En Ilse is ook aan een Streuer blijven plakken", verklaart Endeveld. Want Ilse vormt alweer heel wat jaren een stel met Bennie.Bennie Streuer werd in 2015 al wereldkampioen. Kees Endeveld zat vijf jaar lang bij hem in de bak. Dit jaar maakt hij z'n debuut in de strijd om de wereldtitel als coureur en moet hij het dus opnemen tegen z'n zwager. "Het is een droom die uitkomt. Ik heb het al als bakkenist gedaan. Daar hield m'n talent op en kon ik niet verder. Nu probeer ik het als rijder en daar ben ik best trots op", zegt Endeveld.Ook Ilse de Haas bestuurt inmiddels zelf een span. Zij rijdt wedstrijden in het gecombineerde klassement van het ONK en het IDM. Maar voor komend weekend maakt ze een uitzondering en stapt ze bij haar vriend in het span om de geblesseerde Fransman Kevin Rousseau te vervangen. "Bennie zegt dat hij geen verschil merkt. Hij houdt ook geen rekening met mij. Hij rijdt gewoon zo hard als hij kan", lacht De Haas. "We hopen dat we het podium halen. Dat zou mijn eerste WK-podium ooit zijn."De appel valt niet ver van de boom. Want ze zijn alledrie besmet met het zijspanvirus door hun vaders. Géral de Haas is de vader van Ilse. Hij zat afgelopen zondag nog voor een ereronde op het TT Circuit in de bak bij Egbert Streuer. In 1989 en 1990 werden de vaders samen vice wereldkampioen. De Haas was toen de opvolger van Bernhard Schnieders. De bakkenist waarmee Egbert Streuer twee wereldtitels won.Al met al levert Grolloo komend weekend drie WK-deelnemers in de openingswedstrijd van het seizoen in Frankrijk. Waar een klein dorp groot in kan zijn. "Ja, dat is best bijzonder. In Nederland hebben we zo'n tien zijspancombinaties. Dat er drie uit Grolloo komen is best bijzonder", besluit Ilse de Haas.