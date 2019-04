'Herma Stroetinga was de beste voorlezer in heel Drenthe'

Jan Germs van het Huus van de Taol blikt terug op zijn samenwerking met Herma Stroetinga. Ze overleed vanmiddag aan de gevolgen van kanker."In mijn ogen was er geen betere voorlezer in heel Drenthe. Ze gaf ook ieder jaar een workshop voorlezen voor al die mensen die naar de scholen gingen. Ze ging met haar prachtige verhalen, zoals het Hollebomenbos, de scholen bij langs en organiseerde dingen samen met andere mensen. Prachtig", aldus Germs.Ook voor operettevereniging ADO in Paterswolde heeft Herma Stroetinga veel betekend. "Herma heeft ADO begeleid en groot gemaakt. Ze bracht het leven in het spel en dat deed ze ontzettend goed. Ze bemoeide zich ook met de kleding en de grime", zegt oud-voorzitter Sake de Boer."Herma was een lief mens en een heel prettig mens op mee te werken. Af en toe was ze wat kort door de bocht. Maar dat was in haar functie ook wel nodig, want bij zo'n vereniging wordt niet altijd goed opgelet wat er moet gebeuren", aldus De Boer.Aankomende donderdag wordt in besloten kring afscheid genomen van Herma.