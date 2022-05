125 jaar nadat ze het Meisje van Yde vonden hebben Emmens en Barkhof een gedenkplek

Oud-nieuw

Het monument heeft een originele grafsteen, dat van Emmens. Maar de ander is nieuw. "De steen van Barkhof was al verdwenen, dus we moesten een keuze maken", legt Fonk uit. "Maak je dan een soortgelijke zerk bij? Echt en net niet echt, dat ga je zien. Dan wordt het niet mooi. Dus we hebben gekozen voor een zandstenen zerk uit die periode. Het is helemaal natuurlijk. Er is niet in gezaagd. Alleen aan de onderkant om het op de plaat te krijgen."

Fonk is blij met het eindresultaat. Net als nabestaande Emmens. "Ik had er niet op gerekend na de eerste keer dat we hier stonden, dat het zo zou worden. Dat had denk ik niemand verwacht." Emmens kijkt naar de steen van zijn grootvader. "Hij is nieuw, oud-nieuw. Zo was hij natuurlijk in 1949 ook. Dat is wel heel mooi."

Ook kunstenaar Fonk bekijkt het monument nog even goed. "Weet je wat mij opvalt", zegt hij uit het niets. "Tynaarlo schrijf je met een 'y' tegenwoordig. Er staat nu een 'i' zonder punt. Tinaarlo. We hebben het ongewijzigd gelaten."

