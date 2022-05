Tussen hoop en vrees: examens beginnen voor de coronageneratie

Coronageneratie

De afgelopen twee jaar kregen leerlingen meerdere periodes digitaal les. Corona zorgde ervoor dat scholen gesloten bleven en leerlingen thuis de motivatie moesten vinden om te presteren. "Dit is de generatie die het langste online les heeft gehad", zegt directeur bovenbouw Wim Sulimma van De Nieuwe Veste, hij merkt dat dit wel iets deed met de leerlingen. "Voor de examens hoorde je dat ze zich afvroegen of zij wel klaar waren voor de examens, of ze alles wel wisten. Maar we hebben het afgelopen jaar hard gewerkt met bijlessen en examentrainingen om de achterstanden die zijn opgelopen weg te werken."

Docenten en leerlingen moesten snel handelen bij nieuwe corona-uitbraken. Sulimma: "Maar we konden dit schooljaar gelukkig snel schakelen, omdat we inmiddels ervaring hadden opgedaan. En dat lukte de leerlingen ook, hoewel zij het niet fijn vonden. Zij misten het ritme van school, het contact met docenten en andere leerlingen. Dat leerlingen online niet altijd even goed aanwezig waren, dat begrijpen we daarom ook goed. Maar op de momenten dat we weer op school les konden geven, schakelden zij ook weer snel."

De directeur vindt het mede daarom vandaag ook een spannende dag, maar beseft dat het voor de leerlingen nog spannender is. "Wij hebben er alles aan gedaan om hen goed voor te bereiden. Daarom heb ik er vertrouwen in dat ze het goed gaan doen. Het gros van de leerlingen is goed door de coronatijd heen gekomen."