Grootste punk en metal festival van Drenthe voor het laatst op Erica

Het grootste punk en metal festival van Drenthe staat op het punt van beginnen. Na drie jaar afwezigheid vanwege corona is de organisatie druk in de voorbereidingen voor het vierdaagse festival weekend, dat eigenlijk gisteravond met een 'pre-party' voor de laatste keer van start is gegaan op de golfbaan op Erica. Initiatiefnemer Maik Reuvers kan zijn geluk niet op: "Het mag eindelijk weer."

Reuvers heeft naar eigen zeggen een 'klein gaatje' in de lucht gesprongen. "Het werd vanaf maart wel duidelijk dat het weer mag, dus alle voorbereidingen hadden we al getroffen." Toch werd er op de festivalterrein nog hard gewerkt om alles klaar te maken voor vandaag. "Op donderdag gaat onze festivalcamping open en vrijdag hebben we een festival dag, waarbij er wordt gedraaid vanaf 14.30 uur 's middags. Zaterdag beginnen we vanaf 12.00 uur 's middags tot 1.00 uur 's nachts en op zondag sluit de camping aan het begin van de middag", vertelt Reuvers.

Pitfest

De naam van het festival, Pitfest, heeft een betekenis volgens de initiatiefnemer. "Het woord pit is afgeleid van een 'moshpit' en dat ontstaat voorin de zaal waar mensen tegen elkaar aanduwen. Het is het dansen van een metal", legt Reuvers uit.

De line up is bij de meeste 'mainstream mensen' niet betekent volgens de organisator. "De band die mensen wel kennen zijn de Toy Dolls, de Engelse poppunk legendes. Voor de rest is het vooral metal, punk, hardcore, deathmetalbands en grindcore bands." Volgens Reuvers zijn het allemaal extreme underground bands.

Opkomst

De organisator verwacht dat er meer dan drieduizend mensen komen, ondanks dat een percentage festivalgangers niet komt vanwege ziekte of niet kunnen. Er zijn ook festivalgangers die hun kaartje uit de coronaperiode zijn vergeten. Volgens Reuvers heeft hij dat eerder gemerkt bij andere evenementen. "Er komen tussen de 3300 en 3700 mensen dit weekend. Negenhonderd daarvan staan op de camping."

'Het is het laatste jaar, helaas'

"Het is een fantastische locatie, met een prachtig afgelegen grasveld", gaat de organisator verder. "Het is alleen het laatste jaar, helaas." En dat heeft zijn redenen: "we zitten dicht bij een natura 2000 gebied en de aanrijroute hiernaartoe is erg smal. De brandweer en ambulance kan elkaar niet goed passeren als er wat aan de hand is." Ook één van de redenen is de stikstofuitstoot, vertelt Reuvers. "Alle redenen samen maken dat dit de laatste keer is dat we hier zijn."