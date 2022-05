Grootste punk- en metalfestival van Drenthe voor het laatst in Erica

Reuvers heeft naar eigen zeggen een 'klein gaatje' in de lucht gesprongen. "Het werd vanaf maart duidelijk dat het weer mag, dus alle voorbereidingen hadden we al getroffen." Toch wordt er op de festivalterrein nog hard gewerkt om alles klaar te maken voor vandaag. "Op donderdag gaat onze festivalcamping open en vrijdag hebben we een eerste echte festivaldag, waarbij er wordt gedraaid vanaf 14.30 uur 's middags. Zaterdag beginnen we vanaf 12.00 uur 's middags tot 1.00 uur 's nachts en op zondag sluit de camping aan het begin van de middag", vertelt Reuvers.

"Het is een fantastische locatie, met een prachtig afgelegen grasveld", gaat de organisator verder. "Het is alleen het laatste jaar, helaas." En dat heeft zijn redenen: "We zitten dicht bij een Natura 2000-gebied en de aanrijroute hiernaartoe is erg smal. De brandweer en ambulance kunnen elkaar niet goed passeren als er wat aan de hand is." Een van de andere redenen dat het festival moet vertrekken, is de stikstofuitstoot. "Alle redenen samen maken dat dit de laatste keer is dat we hier zijn."