Jansen vertrekt als directeur bij museum De Buitenplaats

Directeur Mariëtta Jansen legt per 1 juli haar functie bij museum De Buitenplaats in Eelde neer. Ze gat zich richten op haar promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Na ruim twee jaar moet het museum dus opnieuw op zoek naar een directeur. Destijds maakte zij de overstap van het Groninger Museum naar Eelde. In Groningen was ze conservator De Ploeg en Kunst van de 20e eeuw. Daarvoor studeerde ze kunstgeschiedenis aan de RUG.

Jansen gaat zich nu opnieuw richten op de universiteit, en daarmee ook op het Groninger Museum. "Na twee bijzondere jaren deze functie te hebben mogen uitoefenen, ben ik tot de conclusie gekomen dat deze baan zich helaas niet laat combineren met mijn promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen, op grond waarvan in 2024 een tentoonstelling in het Groninger Museum wordt georganiseerd", zegt Jansen.

In 2020 was Jansen de opvolger van Patty Wageman, die overstapte naar Stichting Oude Groninger Kerken. Rond die tijd begon ook de coronacrisis, daarnaast was er onzekerheid over de toekomst vanwege het mogelijke stopzetten van een gemeentelijke subsidie. "De afgelopen twee jaar waren uitdagend, mede vanwege de coronacrisis die het culturele leven danig onder druk heeft gezet", zegt Jansen daarover. Toch is ze blij met wat er nog wel kon op het gebied van tentoonstellingen, educatie en evenementen. "Het is een belangrijk cultureel erfgoed met nog veel mogelijkheden tot groei."