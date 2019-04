In beeld: De Agri Classic Expo

"Sommige deelnemers van de expo komen van ver", vertelt Gerard Kooy. Hij is één van de dertig vrijwilligers die een week vrij heeft genomen om de organisatie van het evenement te verwezenlijken. "De mensen die hier vrijwilliger zijn of hun voertuig tentoonstellen zijn alleen maar passionele mensen."Het thema van de expo is aardappels en alles wat daarmee te maken heeft. Elk voertuig dat in de hal staat is tenminste dertig jaar oud en is nog in originele staat. Wel mogen ze gerestaureerd zijn. En ze mogen niet lekken. "Want", zegt Kooy, "alle voertuigen moeten zelf de hal binnenrijden. Alles wat hier staat doet het ook nog."