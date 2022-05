Eis: 2,5 jaar cel voor aftuigen Assenaar in kamer in centrum

"Het zal je maar gebeuren; er komen 's avonds twee mensen langs en vervolgens kun je een paar dagen je ogen niet openen." Volgens de officier van justitie is een man uit Assen in juni vorig jaar in zijn kamer aan de Groningerstraat flink afgetuigd door een dakloze man. Tegen hem eiste ze vanochtend dertig maanden cel, waarvan vijftien voorwaardelijk.

Ook wil ze dat de 37-jarige verdachte na zijn celstraf wordt behandeld in een kliniek, omdat hij zwaar verslaafd is aan drugs en een persoonlijkheidsstoornis heeft. Dat laatste bleek uit onderzoek in het Pieter Baan Centrum.

Poging tot doodslag

Op de avond van 4 juni vorig jaar kreeg het slachtoffer, een eveneens drugsverslaafde man, bezoek van de verdachte en zijn 41-jarige vriendin uit Assen. Niet lang nadat ze er waren, begon de man hem te schoppen en te slaan, verklaarde het slachtoffer. Hij kreeg naar eigen zeggen die avond en nacht trappen tegen zijn hoofd en ook zou de 37-jarige man zijn keel hebben dichtgeknepen. Twee keer verloor hij het bewustzijn. De agressieve man zou zijn aangemoedigd door zijn vriendin. 's Ochtends rond negen uur vertrok het duo weer, heeft het slachtoffer gezegd.

Volgens de aanklaagster is sprake van poging tot doodslag. Het slachtoffer werd zwaar toegetakeld gevonden, nadat hij de politie had gebeld. Zijn gezicht was bont en blauw en zijn ogen waren dichtgeslagen. Hij bleek meerdere breuken in zijn gezicht en een hersenschudding te hebben. Volgens het slachtoffer was een ruzie tussen de mannen de aanleiding van het geweld. De twee waren kennissen van elkaar.

Gezellige nacht

De verdachte ontkent dat hij de Assenaar heeft aangeraakt. Ze hebben wel een discussie gehad over geld die nacht, maar geweld is volgens hem niet gebruikt. Wel hebben de drie samen drugs gebruikt en een gezellige nacht gehad, hebben de dakloze man en zijn vriendin verklaard. De vriendin is door de rechtbank inmiddels vrijgesproken.

De 37-jarig man zit inmiddels zo'n elf maanden in de gevangenis. Hij is al meerdere keren veroordeeld voor onder meer geweld. Ook zat hij nog in een proeftijd na een celstraf voor een diefstal met geweld. Drie maanden voorwaardelijke celstraf die nog openstaan moet hij nu alsnog ook gaan uitzitten, vindt de officier.

Verschillende verklaringen

Advocaat Agnes Veld benadrukte dat de verklaringen die het slachtoffer bij de politie en de rechter-commissaris heeft afgelegd niet met elkaar stroken. Ook noemde hij bij het tweede verhoor een andere man als dader. Zij vroeg vrijspraak voor haar cliënt.