Beilense verdacht van misbruiken dochter samen met SM-minnaar

Een 41-jarige vrouw uit Beilen wordt verdacht van het seksueel misbruiken van haar dochter. Ook zou ze volgens justitie hebben geholpen om het voor haar minnaar mogelijk te maken hetzelfde te doen. De rechtbank in Assen verlengde vandaag haar voorarrest met drie maanden.

Het misbruik zou tussen 2014 en 2017 hebben plaatsgevonden in Beilen en Wassenaar. Zowel de vrouw als haar vriend hebben volgens justitie seksuele handelingen verricht. Het meisje was in 2014 acht jaar oud.

De vrouw deed de beschuldigingen vanochtend tijdens een korte zitting af als "klinkklare onzin". Wel heeft ze bekend dat ze vijf tot tien pornografisch getinte foto's van het meisje heeft gemaakt in die periode. Volgens haar advocaat Ronald Knegt deed ze dat in opdracht van haar vriend.

SM-relatie

Die vriend is een man van 49 jaar uit Wassenaar. Hij had een buitenechtelijke SM-relatie met de Beilense, waarbij hij de 'meester' was en zij onderdanig aan hem. Volgens getuigen had de vrouw regelmatig blauwe plekken. Zelf heeft ze verklaard dat ze allerlei opdrachten voor de man moest uitvoeren. Haar dochter moest volgens Knegt op een bepaald moment sexy foto's van haar moeder in lingerie maken en toen vroeg de man zijn minnares ook om dat bij haar dochter te doen.

Haar dochter wist van de relatie die haar moeder had. Haar moeder was er volgens Knegt heel open over en gaf thuis ook uitvoerig seksuele voorlichting. "Dat het een ruimere opvoeding op seksueel gebied was dan normaal is, kun je misschien stellen, maar strafbaar is het niet", aldus Knegt.

Slachtoffer moet getuigen

De Beilense en de man uit Wassenaar zijn in februari opgepakt. Het slachtoffer, dat inmiddels 16 jaar is, is pas jaren na het vermeende misbruik naar de politie gestapt. Zij en één van haar broers mogen door de advocaten van beide verdachten bij de rechter-commissaris als getuigen worden gehoord, heeft de rechtbank bepaald.